Etats-Unis: L’un des ravisseurs des chiens de Lady Gaga condamné à 21 ans de prison

États-Unis : L’un des ravisseurs des chiens de Lady Gaga condamné à 21 ans de prison

500’000 dollars

Selon les policiers, elle entretenait une relation avec le père d’un des agresseurs et avait été chargée de récupérer la récompense pour leur compte. James Howard Jackson avait été libéré le 6 avril à la suite d’une erreur administrative puis arrêté de nouveau quatre mois plus tard.

Cette sentence survient après celle de ses complices, Jaylin Keyshawn White, 20 ans, condamné à quatre ans de prison et Lafayette Shon Whaley, 28 ans, condamné à six ans de prison. L’affaire avait illustré la popularité de ces chiens auprès des stars… et des criminels, pour qui leur petite taille et leur prix élevé en font des cibles privilégiées en vue d’une revente sur le marché noir.