Brebis tuée après une attaque de loups à Saint-Livres

Effarée de voir que ses gestes désespérés n’avaient aucun effet sur les prédateurs, l’agricultrice a constaté que l’un d’eux, le plus gros, s’est montré particulièrement agressif. «Il m’a montré les crocs et s’est approché de moi.» De suite, son chien, un croisé malinois-border collie s’est posté à ses côtés. Un geste qui, selon elle, a découragé les prédateurs, qui se sont enfuis tout en essayant, en vain, d’emporter leur proie. «J’ai eu très peur, les autres moutons aussi, ils s’agitaient dans tous les sens.» En entendant ses cris, son mari a accouru pour l’aider mais n’a pu que constater l’ampleur des dégâts: la brebis, égorgée, a été tuée sur le coup.

Peur pour les vaches… et les gens

Depuis, Doris Pellet est catégorique: ces mêmes spécimens ne sont jamais très loin et guettent la ferme et ses alentours, malgré les rondes des gardes-faune qui sont venus constater l’attaque. «Nous avons également renforcé les clôtures et mis des cameras. Mais les loups n’attendent plus que le moment de recommencer, c’est une certitude», dit la Vaudoise, résignée.