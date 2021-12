Téléréalité : Luna Skye est au plus mal

Victime d’une deuxième septicémie, la starlette de téléréalité a dû être hospitalisée d’urgence.

Malheureusement pour l’ex de Paga, sa guérison a été de courte durée. Lundi 29 novembre, Luna a annoncé dans une story Instagram qu’elle avait «refait une septicémie» et qu’elle était de nouveau à l’hôpital depuis plusieurs jours. «Il y a des choses très, très, très mauvaises qui se sont passées», a confié l’ex-candidate des «Princes et Princesses de l’Amour 4» qui a été mise sous antidouleurs. Et ses nouvelles sont alarmantes. «Les médecins me disent qu’ils ne savent plus quoi faire. Ils ne veulent plus prendre leurs responsabilités. C’est juste incroyable», a-t-elle déploré, avant d’ajouter qu’on était en train d’organiser son rapatriement en France étant donné qu’elle est actuellement à Los Angeles. «Mais avant il faut me stabiliser», a précisé la jeune femme, qui doit encore subir plusieurs examens médicaux.