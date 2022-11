Suisse : Lundi a été la journée la plus grise de 2022

Ce 28 novembre, presque toutes les régions de Suisse n’ont pas vu le soleil. Les nuages qui ont recouvert le pays font du 332e jour de l’an le plus gris de 2022.

Ce lundi 28 novembre a été, à l’échelle suisse, la journée la plus grise depuis le début de l’année 2022. Et cela «même si par endroits et très ponctuellement, le soleil a pu être deviné derrière les nuages», annonce MeteoNews.