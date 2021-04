Hockey : Lundqvist a été opéré à cœur ouvert

Le gardien suédois Henrik Lundqvist, l’une des stars de la NHL évoluant désormais aux Washington Capitals, ne fera pas son retour sur les patinoires cette saison, son rétablissement après une opération à cœur ouvert nécessitant du temps.

«Le contrôle de la semaine dernière a montré une inflammation autour du cœur qui nécessite maintenant quelques mois supplémentaires de repos et de récupération», a indiqué Lundqvist, 39 ans, sur Twitter. «Bien que ce ne soit pas ce que j’espérais, je sais que cela fait partie du processus de retour à 100%», a ajouté Lundqvist, qui a joué pendant quinze ans avec les Rangers de New York et a rejoint les Capitals en octobre pour un contrat d’un an.