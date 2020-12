Hockey : Lundqvist ratera la saison en raison d’une maladie cardiaque

Le gardien suédois des Washington Capitals, souffrant d’une maladie cardiaque, a déclaré qu’il raterait la prochaine saison de NHL pour se consacrer à la recherche d’un traitement.

Le dernier rempart est une icône à New York.

«Aujourd’hui est une journée assez difficile et émouvante pour moi», a déclaré le vétéran de 39 ans dans un message sur les réseaux sociaux.

«Depuis plusieurs semaines, je subis différents types d’examens liés à une maladie cardiaque. Et après de nombreuses discussions avec des médecins du pays et après avoir finalement reçu les derniers résultats plus tôt cette semaine, je ne pourrai malheureusement pas rejoindre l’équipe (des Capitals, ndlr) cette année», a-t-il expliqué.