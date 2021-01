Indonésie : L’une des boîtes noires du Boeing disparu a été retrouvée

La première boîte noire du Boeing disparu au large de l’Indonésie ce week-end a été retrouvée par des plongeurs. Reste encore à retrouver l’autre boîte noire qui a perdu sa balise. Les recherches sont toujours en cours.

Chute de 3000 mètres

Quelque 3.600 personnes, dont des militaires et des sauveteurs, ont été mobilisées mardi pour repêcher au plus vite les restes des 62 passagers et membres de l’équipage, tous des Indonésiens, ainsi que des pièces de l’avion et les boîtes noires.