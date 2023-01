Chine: Une province lève le contrôle des naissances

Chine : L’une des provinces les plus peuplées lève le contrôle des naissances

Le Sichuan, l’une des provinces les plus peuplées de Chine, va lever le mois prochain des restrictions aux naissances pour encourager la natalité dans un contexte de crise démographique, ont annoncé lundi, les autorités locales. Pour la première fois depuis les années 1960, la Chine a vu l’an passé sa population baisser, ce qui risque de peser lourdement sur sa compétitivité et son système de retraites, selon des analystes. Cette chute de la natalité est liée en partie aux coûts de la vie et de l’éducation d’un enfant qui ont fortement augmenté en Chine.