Éthiopie : L’Unesco craint pour la protection du site de Lalibela

Alors que la ville a été prise par les rebelles du Tigré, l’Unesco appelle à s’abstenir de tous dommages dans ce lieu de «pèlerinage, de dévotion et de paix», inscrit au patrimoine mondial.

«L’Unesco est sérieusement préoccupée par la protection du site du #PatrimoineMondial des Églises creusées dans le roc de #Lalibela (#Éthiopie), suite aux rapports faisant état de l’extension du conflit», a tweeté mardi l’organisation de l’ONU pour l’éducation, la science et la culture, basée à Paris.

Dans un communiqué publié dès vendredi sur son site, l’Unesco avait appelé «à s’abstenir de tout acte qui pourrait exposer à des dommages» ce lieu de «pèlerinage, de dévotion et de paix» et demandé «que toutes les précautions nécessaires soient prises pour empêcher toute tentative de pillage et de saccage des biens culturels situés dans cette zone».