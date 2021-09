Afghanistan : L’Unesco demande la réouverture des écoles pour les Afghanes

«L’avenir de l’Afghanistan dépend de l’éducation des filles et des garçons» a déclaré la directrice de l’Unesco après que seuls les garçons ont pu retourner à l’école en Afghanistan.

Seuls les collégiens et lycéens afghans étaient autorisés à reprendre le chemin de l’école samedi. «Si cette interdiction (pour les filles) devait être maintenue, elle constituerait une violation importante du droit fondamental à l’éducation des filles et des femmes», a dénoncé l’Unesco dans un communiqué.

«Nous appelons les responsables de cette annonce à clarifier la situation et à rouvrir les écoles pour tous les élèves afghans, garçons et filles». La directrice de l’Unesco, Audrey Azoulay, estime dans le même communiqué que «l’avenir de l’Afghanistan dépend de l’éducation des filles et des garçons» et ajoute qu’il «est tout aussi important que l’ensemble des enseignantes soient autorisées à retourner à l’école pour enseigner, offrant ainsi un environnement d’apprentissage sûr et inclusif».