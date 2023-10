Obwald: plusieurs blessés lors d'un accident à Lungern

Un accident spectaculaire impliquant deux motos et une voiture a eu lieu dimanche à 14h50, à l’intérieur du tunnel de Lungern, dans le canton d’Obwald. Alors qu’un groupe de motards partait du Brünig en direction de Giswil, une motarde, âgée de 28 ans, s’est retrouvée sur la voie de l’autoroute opposée et a légèrement percuté un véhicule venant en sens inverse. Après le choc, la femme est tombée et a glissé contre une autre voiture, avant de s’arrêter sur la chaussée. Son pronostic vital a été engagé.

Sa moto, elle, a été catapultée en avant et a atterri sur la roue arrière d’un autre motard. Ce dernier est également tombé et a été grièvement blessé. Les deux occupants de la première voiture ont été légèrement blessés. Les quatre personnes impliquées dans cet accident ont été soignées sur place par les services de secours et transportées dans différents hôpitaux de la région. L’intervention a nécessité, en outre, un hélicoptère de sauvetage, les pompiers de Sarnen et les pompiers locaux de Lungern. Le tunnel a été fermé pendant deux heures et le trafic dévié sur la route cantonale. Une enquête complémentaire pour déterminer la cause exacte de l’accident a été ouverte par le ministère public et la police cantonale.