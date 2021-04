Mercredi, Christopher Lungoyi a été le bourreau du gardien Steve Saffioti et du FC Monthey.

Pour dire que les Valaisans n’avaient plus disputé de partie officielle depuis le 21 octobre 2020 et que les Tessinois sont actuellement troisièmes du classement de Super League, ce résultat est honorable.

Deux réussites en cinq minutes

Bien que dominés territorialement, les Chablaisiens n’ont rien lâché jusqu’à la 35e minute de jeu. C’est à ce moment que le festival de Christopher Lungoyi a débuté et l’attaquant luganais a frappé fort. Il a fait passer le score à 0-2 en l’espace de cinq minutes (35e et 39e). Sur sa deuxième réussite de la partie, de la tête, il a été complètement oublié par la défense valaisanne et a pu sans problème lober le gardien.