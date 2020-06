Genève

L’uni a isolé deux failles dans la cuirasse du virus

Des chercheurs genevois ont trouvé les zones où les anticorps s’arriment de manière préférentielle au SARS-Cov-2. Cette découverte pourrait faciliter le développement d’un vaccin.

Les scientifiques travaillent à l’Université de Genève et aux HUG (image d’illustration).

Des scientifiques genevois ont identifié les parties de l’enveloppe du SARS-Cov-2 qui sont les plus fréquemment visées par les anticorps. Elles représentent une cible potentielle pour le développement d’un vaccin.

«Le corps humain produit sans arrêt, de manière aléatoire, des anticorps d’une très grande diversité. Il y en a des milliers de milliards, tous différents, et ils attendent un éventuel envahisseur pour s’y attacher et le désigner au système immunitaire comme une cible à détruire», explique Nicolas Winssinger, professeur au Département de chimie organique de l’Université de Genève (UNIGE), cité jeudi dans un communiqué de cette dernière.

«Quand survient un agent pathogène nouveau, comme le SARS-Cov-2, quelques-uns de ces anticorps ont la capacité de s’amarrer à lui et de déclencher une réponse efficace du système immunitaire. Mais tout le monde ne sélectionne pas les mêmes anticorps ni, par conséquent, ne développe la même réponse immunitaire», ajoute le chercheur.

Point d’amarrage

Afin de mieux comprendre cette diversité, les équipes de Nicolas Winssinger et de Nicolas Vuilleumier, professeur au Département de médecine de l’UNIGE et médecin chef du Service de médecine de laboratoire aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont tenté de savoir quels anticorps sont préférentiellement sélectionnés chez les personnes ayant eu le COVID-19 et surtout à quels endroits précis de l’agent infectieux ils s’amarrent.