Genève: L’Uni crée un serpent génétiquement modifié, sans écaille 

Les écailles d’un reptile l’aident à se déplacer, elles protègent le corps contre les aspérités du terrain (pierre, bois, terre, etc.) et elle ont aussi des fonctions sensorielles.

Les anneaux rougeoyants sur la robe orangée subsistent, mais la peau apparaît sans aspérité, lisse comme le velours. Une chercheuse du Département de génétique et évolution (Faculté des sciences) de l’Université de Genève est à l’origine d’une innovation mondiale. Elle a produit le premier serpent génétiquement modifié. Ce dernier n’a plus d’écailles, sauf sur le ventre. Les résultats des recherches d’Anthanasia Tzika ont été publiées mercredi, dans la revue « Science Advances » (cf. aussi vidéo ci-dessous)

«D’incroyables perspectives»

«On a retrouvé dans la nature des serpents ainsi que des lézards sans écaille sur les flancs et le dos, à la suite d’une mutation spontanée», relève la scientifique. Cette dernière a pu reproduire cette malformation via une technique dite des «ciseaux à ADN», créée il y a dix ans. Elle n’avait jusqu’ici jamais pu être appliquée aux reptiles «en raison de leurs caractéristiques reproductives.» Avec l’aide de Maya Kummrow, docteure vétérinaire à l’Université de Zurich, c’est désormais chose faite. «Nos recherches permettent de désormais mieux comprendre les différences entre écailles dorsales et ventrales, et comment elles se développent», se félicite la chercheuse genevoise.