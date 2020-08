Extraterrestre L’uni de Berne à la pointe pour chercher de la vie ailleurs

Des scientifiques bernois ont développé un nouvel instrument qui peut détecter et identifier des traces infimes de vie dans l’espace.

Des chercheurs bernois ont développé un spectromètre de masse permettant de détecter et identifier des traces infimes de vie. L’instrument pourrait être utilisé, par exemple, pour des missions vers les calottes glaciaires des lunes de Jupiter et de Saturne.

La NASA vivement intéressée

Différentes agences spatiales internationales, et surtout la NASA, ont déjà manifesté leur intérêt à tester ORIGIN lors de missions futures. La NASA prévoit ainsi d’atterrir sur Europe, la lune de Jupiter, vers 2030. Depuis la découverte d’océans en dessous d’une couche de glace de plusieurs kilomètres sur Europe et également sur la lune de Saturne Encelade lors des missions Cassini et Galileo, ces deux lieux deviennent toujours plus au centre des recherches des scientifiques sur la vie extraterrestre.