L’uni de Berne est à la recherche du plus gros grêlon

Plus gros ou plus petits à l’avenir?

L’une des principales questions de recherche en suspens est de savoir quels sont les effets du changement climatique sur la grêle, dit Olivia Romppainen. Deux théories s’affrontent. D’une part, les orages deviennent plus intenses dans les climats chauds. Cela peut conduire à l’hypothèse de grêlons plus gros. D’autre part, la limite du zéro degré se situant plus haut, les grêlons devront traverser plus de masse d’air chaud et ne toucheraient ainsi le sol que sous la forme de petits grains. «Pour l’instant, on ne sait pas encore lequel de ces deux processus va finalement l’emporter», conclut la chercheuse.