Espace : L’Uni de Berne veut mettre de l’ordre dans le ciel

De nombreux satellites croisent au-dessus de nos têtes. Un observatoire bernois veut répertorier tout ce qui s’y trouve et éviter des collisions.

L’observatoire de Zimmerwald dans le canton de Berne veut détecter tout ce qui croise en l’air grâce à sept télescopes. «L’objectif de nos recherches est de cataloguer tout ce qui est dans le ciel et de déterminer son orbite», explique Thomas Schildknecht, responsable de l’observatoire. Le but: éviter des collisions entre les satellites et les débris comme les fragments de ceux-ci ou des étages de fusée. Avec des bouts de plus de 10 centimètres, des chocs sont catastrophiques. «Le satellite touché se désintègre en des milliers de fragments» explique le spécialiste. Même des morceaux plus petits peuvent provoquer des catastrophes.