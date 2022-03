Guerre en Ukraine : L’Uni de Fribourg veut aider chercheurs et étudiants touchés par le conflit

L’Université de Fribourg condamne fermement l’attaque contre l’Ukraine et ne compte pas rester les bras croisés. Elle veut aider les étudiants et les chercheurs, y compris de Russie.

L’Université de Fribourg ne veut pas rester les bras ballants face au conflit en Ukraine. 20min/Vanessa Lam

Après l’attaque russe contre l’Ukraine, l’Université de Fribourg veut apporter son aide. «L’Unifr s’engage dans la mesure de ses possibilités à aider et accueillir les chercheurs et les étudiants des universités ukrainiennes», écrit l’Université sur son site web. Cette dernière est également prête à aider les citoyens russes. «L’Unifr offre également son soutien aux étudiants et chercheurs russes qui se trouvent dans une situation difficile sans en être responsables», peut-on encore lire.

Interrogée par «20 Minuten», Anne Crausaz Esseiva, directrice académique, précise que «l’accent est mis sur le soutien aux chercheurs et aux étudiants qui se trouvent déjà à l’université et qui sont particulièrement touchés par la guerre, et ce, indépendamment de leur nationalité». L’Université est ouverte à accueillir des chercheurs et des étudiants qui doivent quitter l’Ukraine (ou la Russie), dans la mesure de ses possibilités et conformément aux dispositions légales, poursuit-elle.

Aucun conflit à craindre

On ne sait pas encore combien de personnes l’Université pourra accueillir et où elles seraient logées. Anne Crausaz Esseiva ne s’attend pas à des conflits entre les étudiants et les chercheurs russes et ukrainiens: «Non, nous partons du principe que tous les membres de la communauté universitaire respectent notre règlement.»

«Les chercheurs russes en particulier (mais aussi certains étudiants) ont formulé des prises de position très claires et ont vivement critiqué la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine», affirme-t-elle pour justifier la décision d’accueillir aussi les citoyens russes. «C’est une question de solidarité que de soutenir ces personnes en cas de besoin», conclut-elle.