États-Unis : L’uni de Harvard aurait ignoré des signalements de harcèlement sexuel

Trois doctorantes ont porté plainte contre la prestigieuse haute école américaine. Celles-ci l’accusent d’avoir laissé délibérément un professeur agresser de jeunes chercheuses.

La plainte civile de 65 pages déposée auprès du tribunal fédéral de Boston accuse le professeur d’anthropologie John C., 77 ans, de «s’être servi de son pouvoir et de son piédestal depuis des années à Harvard pour exploiter des apprenties chercheuses».

«Il embrassait et pelotait les étudiantes sans leur consentement et menaçait de saboter leurs carrières si elles se plaignaient», dénoncent Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn et Amulya Mandava, dont l’histoire a d’abord été racontée mardi par le «New York Times».