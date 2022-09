L’Uni de Genève débaptise son bâtiment Carl Vogt, savant controversé

Le syndicat étudiant CUAE salue la décision du rectorat, mais la juge «insuffisante, car prise sans réelle conviction mais sous la pression extérieure, notamment celle du collectif de réflexion décoloniale, à qui l’on doit cette avancée.» Il réclame dorénavant que le buste de Carl Vogt situé devant Uni Bastions soit ôté, et surtout que l’Université «mène une réelle réflexion sur l’héritage colonial de la Suisse et de Genève» et adapte ses pratiques en fonction, notamment en ce qui concerne le choix de son corps enseignant.