«Pour couvrir leurs dépenses de première nécessité, beaucoup travaillaient dans les secteurs les plus sévèrement touchés par la pandémie, comme la restauration ou l’événementiel», relève l’Unige. Aujourd’hui, de nombreux universitaires tirent la langue pour payer leur loyer, leur nourriture, ou encore du matériel informatique, indispensable, puisque de nombreux cours ne sont plus donnés qu’en ligne, en raison des restrictions Covid.

Brésiliens et Japonais à la rescousse

Lors du premier confinement, plus d’un millier d’étudiants ont bénéficié d’un plan d’aide interne exceptionnel de 3,6 millions de francs (ndlr: en plus des 2 millions de soutien budgétés chaque année). «Cette manne a été épuisée pour répondre aux sollicitations de la première vague, raison pour laquelle nous lançons cet appel, relève Marco Cattaneo, porte-parole de l’Unige. En parallèle, nous continuons à financer des aides, mais les besoins supplémentaires sont énormes.» Le premier jour de l’opération, soit le 8 décembre, 44’000 fr. ont été récoltés et «de nouveaux dons s’ajoutent toutes les heures». L’alma mater se félicite notamment de «l’importante mobilisation des alumni. Les dons, de quelques francs à plusieurs milliers, arrivent de Suisse mais aussi du Canada, du Brésil, du Japon ou encore des États-Unis.» L’opération se poursuivra jusqu’à la fin de l’année académique, l’été prochain. Aucun montant limite à la récolte n’a été fixé.

Le syndicat estudiantin CUAE (Conférence universitaire des associations d’étudiantEs) relève que de manière générale, l’institution «a bien soutenu les étudiants sur le plan financier pendant toute la crise» et il applaudit l’action qui vient d’être lancée. Mais il émet un bémol: «Solliciter tout le personnel pour un don, c’est parfois se tromper de cible, estime Hugo Molineaux, secrétaire permanent de la faîtière. Les assistants, par exemple, sont peu rémunérés et on les culpabilise avec cet appel aux dons. Il aurait été plus judicieux de s’adresser aux hauts salaires de l’université, voire aux pouvoirs publics.»