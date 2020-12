Lausanne : L’uni n’utilisera pas de logiciel «espion» pour surveiller les examens

L’Unil et l’EPFL n’ont pas opté pour des moyens choisis par les unis de Genève et Neuchâtel et jugés intrusifs pour les examens à distance.

Keystone

Comment s’assurer que la personne qui passe son examen à distance est bien l’étudiant inscrit et comment s’assurer qu’il ne triche pas? Les unis de Genève et Neuchâtel prévoient d’utiliser des logiciels qui ont provoqué les protestations de certains étudiants. Ceux-ci peuvent par exemple prendre le contrôle de la webcam des étudiants connectés et les prendre en photo toutes les trois secondes pour vérifier qu’il n’y a rien de suspect.

L’Université de Lausanne et l’EPFL ont quant à elles décidé de ne pas utiliser de logiciels de ce type, comme le rapporte «24 heures» mercredi. Pour le vice-recteur de l’UNIL, ceux-ci posent des problèmes de protection des données. Mais il y aura néanmoins des contrôles «lors de la connexion pour l’examen, par exemple en demandant à l’étudiant d’activer sa webcam pour pouvoir le comparer à un document d’identité», dit-il dans le quotidien vaudois.