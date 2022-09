La facture d’électricité de l'Université de Genève doublera en 2024

Deux degrés de moins

L’attaché de presse Antoine Guenot indique par ailleurs que l’institution entend «inciter sa communauté à adopter les bons gestes: extinction des appareils et des lumières, réduction de l’usage des ventilateurs au bureau, chauffages d’appoint, bouilloires et autres machines à café. «Nous attendons une baisse substantielle de la consommation d’énergie mais sans objectif minimum chiffré», l’objectif étant par ailleurs de «maintenir la qualité de nos activités».

Sur le marché libre comme l’Etat

En creux, l’estimation de l’augmentation de la facture électrique de l’Université pour 2024 donne une idée de ce qui attend le Canton dans son ensemble. En effet, «l’office cantonal des bâtiments a sous gestion un contrat d’électricité regroupant les utilisateurs Uni, HES et Etat pour les bâtiments propriété de l’Etat», indique Karen Troll, porte-parole du Département des infrastructures. Or, le 15 septembre, le conseiller d’Etat Serge Dal Busco expliquait qu’en ce qui concerne l’électricité, le Canton ne craignait pas une explosion de sa facture pour l’année prochaine. Mais qu’en revanche, le contrat en cours arrivant à terme fin 2023 et Genève ayant quitté le système régulé en 2010, dès 2024, il sera soumis au marché libre; comme l’Université, donc.