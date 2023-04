Les astronomes recherchent des amateurs pour les aider

Jusqu’ici, le satellite Gaia a recensé environ deux milliards d’étoiles dans notre galaxie. ESA

Aider les astronomes à classifier une partie des étoiles de la Voie lactée. L’Université de Genève (UNIGE) recherche des volontaires bénévoles pour devenir scientifique citoyen dans le cadre de la mission Gaia, du nom du satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA). Ces amateurs sont chargés de cataloguer les étoiles variables, c’est-à-dire dont la brillance change. Gaia en a déjà recensé 10 millions. Pour leur classification, «nous utilisons l’intelligence artificielle, mais on ne lui fait pas totalement confiance», explique Laurent Eyer, maître d’enseignement et de recherche au Département d’astronomie d’UNIGE et responsable du traitement des données des objets variables. D’où l’idée d’un apport citoyen, en plus de la contribution d’astronomes professionnels, chargés de vérifier la classification de l’intelligence artificielle.



Les données récoltées par le satellite ont été mises en ligne le 21 mars sur une plateforme dédiée (voir encadré). Un tutoriel sert de guide et informe sur les caractéristiques de chaque type d’étoile. «Nous avons mis à disposition des gens 10’000 étoiles, poursuit l’expert. Pour chacune d’elles, nous cherchons à avoir 20 personnes qui s’expriment. Actuellement il y en a environ 600 qui contribuent. On espère avoir plus de monde, il y aura plusieurs étapes.» Le chercheur souhaite atteindre les 100’000 astres classés d’ici à la fin de l’année.

Parfois meilleurs que les scientifiques



Outre donner de la visibilité au programme Gaia, la démarche permet de relever «les différences avec les résultats de l’intelligence artificielle»: «Au départ, on ne savait pas si ce serait intéressant, et on voit que c’est très utile, car il y a des choses à corriger, se réjouit le scientifique. J’ai été scotché. On constate que l’algorithme automatique se trompe parfois, les chercheurs aussi. Il y a des cas où les citoyens sont meilleurs que les scientifiques, qui ont une approche globalisante.»

Certes, «il faut peut-être avoir un intérêt pour les graphiques et les diagrammes, et une aptitude visuelle et de classification», mais même avec des novices, le gain peut être «remarquable»: «Il y en a qui ne connaissent rien et qui font des fautes, relate Laurent Eyer. Au moyen de la section commentaires, on intervient pour les guider. Et on voit que certains deviennent très bons. Ils apprennent et c’est une immense satisfaction. Certains remarquent des caractéristiques que je n’avais jamais notées auparavant.»

Observations intégrées aux données

L’apport citoyen permettra également de pousser plus loin la classification, en établissant des sous-catégories. «On va améliorer les résultats en éliminant certaines confusions et en étant plus précis, se félicite le chercheur. C’est extraordinaire.» Les observations des amateurs seront intégrées aux données actuelles et serviront à une nouvelle récolte d’informations prévue en 2025. À cette occasion, les contributeurs pourraient à nouveau être appelés en renfort.