Genève : L’uni va accueillir des chercheurs afghans



Deux scientifiques venus d’Afghanistan vont bénéficier d’un programme international destiné aux chercheurs en danger.

L’Université de Genève (UNIGE) s’apprête à recevoir deux chercheurs afghans. D’autres pourraient suivre, rapporte jeudi « Le Courrier » . Après la prise de Kaboul par les talibans mi-août, la communauté universitaire s’est fortement mobilisée, indique le responsable du programme « Scholars at risk » pour l’UNIGE, Mathieu Crettenand. Des f acultés comme celles des Sciences et des Sciences de la société se sont dit prêtes à accueillir des confrères afghans. Une volonté partagée par le rectorat et les autorités cantonales .

« Scholars at risk » est un programme international piloté à New York, qui propose à ses membres de protéger des scientifiques en danger de mort ou d’emprisonnement en les accueillant. Les deux Afghans qui vont en bénéficier au bout du lac sont un spécialiste de la santé, ancien membre du gouvernement, et un géographe. Leur prise en charge, entre 100’000 et 120’000 francs par personne, est financée notamment par l’UNIGE, le Fonds national suisse d e la recherche scientifique e t des partenariats avec les autorités. Des contacts sont également en cours pour accueillir un contingent plus important.