La tâche est titanesque: traiter, nettoyer et répertorier les quelque 80’000 œuvres que Bruno Stefanini, décédé en 2018, a accumulées de son vivant. Cet entrepreneur immobilier et collectionneur d'art passionné n'était pas connu pour être très méticuleux dans le stockage de ses objets. Aujourd’hui, 32 personnes s’activent à les trier. Au printemps 2021, 60’000 objets auront été nettoyés et enregistrés, et d'ici la mi-2023, les 80’000 autres connaîtront le même sort, rapporte «Der Landbote».