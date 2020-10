Pour faire court, la substance conductrice (électrolyte) a été modifiée et n’est plus inflammable, comme celle actuelle des systèmes au lithium. Ce dernier, un métal assez rare, est remplacé par du sodium, que l’on trouve partout. Concrètement, les nouvelles batteries pourraient être plus puissantes, durer plus longtemps et seront bien plus propres pour l’environnement. «Leur taille pourraient aussi diminuer, ce qui représente un clair avantage aux yeux des constructeurs automobiles, par exemple, car ces batteries au sodium, moins lourdes, seraient aussi plus simples à stocker dans les voitures», illustre Fabrizio Murgia, co-auteur de l’étude de l’Unige.