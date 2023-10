L’UNIL a annulé un tournoi de football en soutien à la Palestine

Malaise au sein de la Direction de l’Université de Lausanne. L’équipe de football mixte FC Hardegger souhaitait organiser un match sur les terrains de l’Université samedi 28 octobre pour venir en aide aux habitants de Gaza, touchés par le conflit actuel entre le Hamas et Israël. Seulement, l’association sportive a reçu un premier refus de la part de la direction du centre sportif du campus, soulignant le caractère politique de l’événement: «L’UNIL ne rentre pas en matière dans le cadre d’un soutien en relation avec un conflit politique», peut-on lire à la fin du premier échange.

Une erreur de communication

Contactée, l’Université de Lausanne regrette une erreur de communication. «La cause avancée par la responsable du centre sportif a été communiquée dans la hâte, déplore Géraldine Falbriard, chargée des relations médias du campus. La vraie raison est d’ordre administratif: l’association n’est pas reconnue par l’Université et la manifestation devait être annoncée et autorisée par la commune, précise-t-elle. C’est pourquoi la Direction n’a pas donné suite à l’événement.»