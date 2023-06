L’UNIL et l’EPFL en galère de 600 logements pour étudiants

Le défi est de taille. À la rentrée, 6000 nouveaux étudiants intégreront l’UNIL et l’EPFL, et un quart d’entre eux cherchent désespérément un logement. Or, les annonces sur la plateforme des deux institutions ont diminué de 30% depuis 2020. Pour faire face à cette pénurie, elles viennent de lancer une campagne pour convaincre les propriétaires privés de mettre à disposition davantage de chambres ou appartements. L’objectif est de dégoter 600 logements supplémentaires, souligne «24 heures». Des affiches seront ainsi placardées dans la région lausannoise.