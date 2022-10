Football : L’Union Berlin chute et sent le souffle du Bayern sur sa nuque

L’Union Berlin s’est inclinée 2-1 dimanche sur la pelouse de Bochum, lanterne rouge au coup d’envoi, et n’a plus qu’un point d’avance sur le Bayern Munich en tête du Championnat d’Allemagne après la 11e journée. Les Munichois, vainqueurs des dix derniers titres, s’étaient imposés samedi à l’extérieur contre Hoffenheim (2-0), poursuivant leur remontée après avoir été moins souverains que d’habitude en début de saison (4 nuls et 1 défaite lors des 10 premiers matches).