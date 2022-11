Football : L’Union Berlin coule à Leverkusen et perd la tête

Mitchel Bakker marque le cinquième et dernier but de la journée à l’Union Berlin.

Grâce à sa victoire conquise difficilement samedi dans le stade olympique de Berlin contre le Hertha (3-2), le Bayern occupe, avec 28 points, la première place du championnat d’Allemagne, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus de deux mois, au soir de la 4 e journée fin août.

L’Union Berlin compte 2 points de moins que les décuples champions d’Allemagne en titre, et se retrouve même troisième de la Bundesliga puisque Fribourg s’est imposé contre Cologne (2-0) grâce à des réalisations du Sud-Coréen Jeong Woo-yeong (53 e ) et de Michael Gregoritsch (64 e ). Avec 27 points, Fribourg occupe la place de dauphin des joueurs de Julian Nagelsmann.

Doublé de Diaby

Après une première période terne, le Werkself – le «Onze de l’usine», surnom donné au club fondé en 1904 par le chimiste Bayer – a ouvert le score sur corner par Robert Andrich, ancien de la maison berlinoise et qui n’a pas célébré son but (46 e ).

Dix minutes plus tard, sur une passe en retrait hasardeuse à une trentaine de mètres de son but, Lennart Grill a mal contrôlé la balle, Jeremie Frimpong a récupéré et servi Moussa Diaby, qui a résisté et doublé la mise d’un poteau rentrant (56e).