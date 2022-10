Football : L’Union Berlin d’Urs Fischer vire seul en tête de la Bundesliga

L’Union Berlin a pris seul la tête du Championnat d’Allemagne grâce à sa victoire sur le terrain de Stuttgart (1-0) et au match nul un peu plus tôt de Fribourg contre le Hertha Berlin (2-2), dimanche en clôture de la 9e journée.

La troupe d’Urs Fischer s’est bien ressaisie après sa défaite à Francfort (2-0) lors de la journée précédente. Cette sixième victoire de la saison (plus deux nuls et une défaite) permet à l’équipe de l’entraîneur Lucernois de compter deux points d’avance sur Fribourg, et quatre sur le Bayern Munich (3e) et Dortmund (4e) qui ont fait match nul (2-2) samedi dans la Ruhr.