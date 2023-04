Bundesliga: L’Union Berlin et Freiburg restent au contact des leaders

Les Berlinois, troisièmes en Bundesliga, ont battu Mönchengladbach, et les Fribourgeois, quatrièmes, sont venus à bout de Schalke.

Football : L’Union Berlin et Freiburg s’accrochent derrière les leaders

Urs Fischer (2e depuis la g.) et l’Union Berlin sont toujours sur le podium en Bundesliga. AFP

Derrière le duo Dortmund et Bayern en tête de la Bundesliga, Freiburg et l’Union Berlin ont réalisé la bonne opération dimanche dans la course à la Ligue des champions, alors que le RB Leipzig a cédé des points.

Au soir de la 29e journée et à cinq matches du terme de la saison, l’Union Berlin d’Urs Fischer, difficile vainqueur à Mönchengladbach (1-0), conserve la troisième place avec 55 points, deux de plus que Freiburg (53), qui a surclassé Schalke (4-0) à domicile. Battu à Leverkusen (2-0), le RB Leipzig recule à la 5e place avec 51 points.

Les quatre premières places de la Bundesliga sont directement qualificatives pour la phase de groupes de la C1 la saison prochaine, et l’Union s’est rapprochée à quatre points du Bayern et à cinq points du Borussia (virtuellement 5 et 6, en raison d’une différence générale de buts nettement défavorable).

Becker se joue des Suisses

Dimanche, Sheraldo Becker s’est joué, à la 60e minute, de Nico Elvedi et Jonas Omlin pour offrir un 16e succès aux Berlinois, qui prennent un petit matelas de quatre points d’avance sur la 5e place.

Tombeur du Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, Freiburg s’est imposé dimanche grâce à un doublé de son attaquant Michael Gregoritsch (7e et 35e), et des buts de Lucas Höler (52e) et Matthias Ginter (82e) en seconde période.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en milieu de semaine, le Bayer Leverkusen poursuit son impressionnant redressement en Bundesliga, avec un huitième match sans défaite (le 13e au total en prenant en compte la Coupe d’Europe) dont six victoires, pour la première expérience d’envergure de Xabi Alonso sur un banc d’entraîneur.

Leverkusen réaliste

Très réalistes malgré la fatigue, les joueurs du Bayer ont ouvert le score par Adam Hlozek à la 40e minute, reprenant directement un centre de Moussa Diaby du pied gauche.

Après une longue période de domination de Leipzig, poussé par l’entrée en jeu de Christopher Nkunku, Leverkusen a tué tout suspense à cinq minutes de la fin.

Sur une perte de balle de Dominic Szoboszlai dans la moitié de terrain de Leverkusen, Jeremie Frimpong a mené le contre et obtenu le penalty, sur une faute de Szoboszlai qui a logiquement écopé d’un second carton jaune synonyme d’exclusion. Nadiem Amiri a marqué pour assurer le succès 2-0 de Leverkusen.

Les hommes de Xabi Alonso reviennent doucement dans la course aux quatre premières places avec 47 points à la sixième place, et pourraient bien jouer les arbitres puisqu’ils se déplacent la semaine prochaine à Berlin pour y affronter l’Union.