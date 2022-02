Football : L’Union Berlin et Fribourg calent au pied du podium

Avant le choc entre le Bayern Munich et Leipzig, l’Union Berlin (4e) et Fribourg (5e) se sont tous deux inclinés, ratant l’occasion de monter sur le podium.

En bas du tableau, la situation commence à se tendre pour trois clubs prestigieux, Stuttgart, Wolfsburg et Mönchengladbach, déjà à la lutte pour leur maintien à 13 journées de la fin. Les premiers sont coincés en 17e et avant-dernière position, avec 18 unités seulement, après une nouvelle défaite à domicile contre Francfort (2-3), où Djibril Sow a cédé sa place à la 73e minute.

Sommer dans l’histoire de Mönchengladbach

Mönchengladbach, après avoir disputé la phase de groupes de Ligue des champions en début de saison, traverse une crise historique. Son nul chez le Bielefeld de Cédric Brunner (1-1), enregistré avec Yann Sommer, Nico Elvedi et Breel Embolo (remplacé à la 83e), est le neuvième match consécutif sans victoire. De quoi gâcher l’après-midi du gardien de la Nati, qui a pris part à la 250e rencontre de sa carrière en Bundesliga. Il devient ainsi le premier joueur étranger à atteindre ce total dans l’histoire du club et le troisième portier étranger le plus capé de Bundesliga (après Ronnie Hellström et Diego Benaglio).