Football: L’Union Berlin revient sur les talons du duo de tête en Bundesliga

Larges vainqueurs de Stuttgart (3-0), les joueurs d’Urs Fischer reviennent à respectivement un et deux points du Bayern et Dortmund, qui s’affrontent en début de soirée (18h30).

L’Union Berlin poursuit sa saison de rêve. Imago

L'Union Berlin poursuit sa saison de rêve. L’équipe entraînée par Urs Fischer s’est imposée ce samedi après-midi sur sa pelouse contre la lanterne rouge, Stuttgart (3-0). En signant sa 15e victoire de la saison, l'Union Berlin conserve sa 3e place avec 51 points désormais, juste derrière le duo de tête composé du Borussia Dortmund (53 points) et du Bayern (52 points), qui s'affrontent en soirée (18h30) pour le premier match de Thomas Tuchel sur le banc munichois.

Les Berlinois ont surclassé Stuttgart en seconde période grâce à des buts de Sheraldo Becker (51e), Kevin Behrens (65e) et un but contre son camp de Genki Haraguchi (68e). À huit journées du terme de la saison, ils ont profité de la débâcle du RB Leipzig à domicile (0-3) contre le Mayence de Silvan Widmer (remplacé à la 78e minute) et Edimilson Fernandes pour prendre 6 points d'avance sur la 5e place, occupée par le club de l'est de l'Allemagne (45 points).

Schalke 04 dans la zone rouge

Dans la course aux 3e et 4e places, qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Fribourg a manqué l'occasion de prendre ses distances sur Leipzig, en concédant le match nul sur sa pelouse contre le Hertha Berlin (1-1), et reste 4e avec 47 points.

Dans les autres matches de l’après-midi, le Schalke 04 de Cédric Brunner et Michael Frey (remplacé à la 62e et toujours en quête de son premier but depuis son arrivée en provenance du Royal Antwerp cet hiver) a basculé dans la zone rouge en s’inclinant lourdement contre le Bayer Leverkusen (0-3). Enfin, Wolfsbourg a tenu en échec (2-2) Ruben Vargas (qui a cédé sa place à la pause) et ses partenaires d’Augsbourg.