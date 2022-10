Football : L’Union Berlin s’accroche de toutes ses forces à son fauteuil de leader

Surprenant et inattendu leader de Bundesliga, l’Union Berlin a renversé dimanche le Borussia Mönchengladbach dans le temps additionnel pour s’imposer 2-1 et conserver in extremis la première place du championnat d’Allemagne après la 12e journée.