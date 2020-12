Amérique du Sud : L’union civile entre personnes du même sexe reconnue en Bolivie

Après une longue bataille juridique, le Service de l’état civil de Bolivie a enregistré vendredi une union civile entre deux personnes du même sexe.

Les deux hommes de 45 et 48 ans se sont tournés vers la Cour constitutionnelle, qui a rappelé la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cidh) de 2017 stipulant que «les États ont l’obligation de reconnaître les liens familiaux des personnes du même sexe et de les protéger». «Ce précédent renforce le principe d’égalité devant la loi et permettra à ce couple et aux autres couples de même sexe d’exercer leurs droits sans discrimination», a ajouté Nadia Cruz dans un communiqué.