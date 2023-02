Trafic routier : L’Union des transports publics contre le 30 km/h partout en ville

Les transports publics risqueraient de devenir moins attractifs et de coûter plus cher avec une limitation générale du 30 km/h en ville.

Une vitesse de 30 km/h est acceptable dans de nombreuses rues de quartier, mais il existe de grands axes où ce n’est pas possible, selon lui. Des axes où il n’existe ni priorité aux bus ou aux trams, ni voies spéciales réservées aux transports publics. «Or si les transports en commun fonctionnent plus lentement, ils risquent d’avoir besoin de plus de véhicules. Ce qui peut s’avérer coûteux et peu attrayant pour les clients», estime-t-il. Et de conclure: «il ne peut pas y avoir de mobilité urbaine durable sans transports publics attractifs. Si les bus et trams sont bloqués dans les embouteillages, ils perdent leur attrait».