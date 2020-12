Coronavirus : L’Union européenne débute sa campagne de vaccinations

Les premières doses de vaccin contre le coronavirus sont arrivées ce samedi dans les pays membres de l’UE, qui démarrent leurs campagnes.

Les premières doses de vaccin contre le virus – dont le variant britannique possiblement plus contagieux est de plus en plus signalé à travers le monde – sont arrivées samedi dans les pays membres de l’UE, sous bonne escorte.

Centenaire vaccinée en Allemagne

Nouveaux cas du variant

Plusieurs pays ont fait état samedi de cas confirmés du variant britannique du coronavirus sur leur territoire, comme le Canada, l’Italie, la Suède, l’Espagne et le Japon, après l’annonce cette semaine de contaminations en France, en Allemagne, au Liban et au Danemark. Selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ce nouveau variant est «50% à 74%" plus contagieux que ses prédécesseurs, faisant craindre plus d’hospitalisations et de morts en 2021 qu’en 2020.