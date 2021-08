Incendies : L’Union européenne envoie hélicoptères, avions et pompiers en soutien

La Commission européenne intensifie son aide aux pays luttant contre les incendies. Des avions, des hélicoptères et des pompiers seront déployés.

Au total, l’UE a mobilisé jusqu’à présent 14 avions de lutte contre les incendies, 3 hélicoptères, quelque 1300 pompiers et 250 véhicules pour assister les pays luttant contre des incendies.

La Commission européenne a annoncé lundi avoir augmenté ces derniers jours l’envoi d’avions, d’hélicoptères et de pompiers vers la Grèce , mais aussi l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Turquie pour aider ces pays à lutter contre les incendies.

Au total, l’UE a mobilisé jusqu’à présent 14 avions de lutte contre les incendies, 3 hélicoptères, quelque 1300 pompiers et 250 véhicules pour assister ces pays, a indiqué l’exécutif européen dans un communiqué. En Grèce, 9 avions (fournis par la France, la Suède, la Croatie, l’Espagne et Chypre), près d’un millier de pompiers et 200 véhicules ont été déployés.