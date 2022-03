Ukraine, Géorgie, Moldavie : L’Union européenne prendra son temps pour examiner les trois candidatures

Lancée lundi, la procédure est appelée à durer, malgré la guerre en Ukraine. La Roumanie a, par exemple, dû patienter deux ans avant d’intégrer l’Union européenne.

L’Union européenne a lancé, lundi, la procédure pour l’examen des demandes d’adhésion de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Les trois pays ont déposé leur demande à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel et les 27 devront ensuite décider s’ils accordent le statut de candidat aux demandeurs, avant des négociations longues et complexes. Pour la Roumanie, la Commission européenne a mis deux ans pour rendre son avis après la demande d’adhésion de Bucarest.