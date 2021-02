Commerce : L’Union européenne veut rendre l’OMC plus verte

Réformer et verdir l’OMC: telles sont les ambitions prononcées par l’Union européenne. La Commission propose notamment que de futurs accords commerciaux soient conditionnés au respect de l’accord de Paris de 2015.

L’UE va placer la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de ses échanges extérieurs et pèsera de tout son poids en faveur d’une réforme de l’OMC, selon la nouvelle stratégie commerciale européenne dévoilée jeudi par Bruxelles.

Face aux «défis» de l’après-pandémie, «la politique commerciale doit soutenir pleinement les transformations écologiques et numériques de notre économie», a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne.

Piloter le commerce européen

Les questions environnementales et climatiques sont déjà au cœur des réticences de plusieurs Etats européens concernant la ratification de l’accord de libre-échange entre le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) et l’UE, face aux craintes de déforestation massive dans l’Amazonie.