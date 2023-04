Suisse: L’union UBS-Credit Suisse a besoin de davantage de bras

La semaine prochaine, Credit Suisse et UBS publieront leurs résultats trimestriels. Chez CS, on s’attend à un rapport effrayant au vu de tous les fonds retirés par les clients. Chez UBS, on espère obtenir des informations sur la forme que prendra le nouveau mastodonte et sur le nombre d’employés qui devront partir en raison de la fusion. Selon une enquête de la «SonntagsZeitung», il n’y aura pas de licenciements pour le moment. Au contraire, les deux banques devraient même embaucher plus de personnel à court terme. Du moins tant que l’accord de rachat n’est pas encore finalisé et que la fusion n’est pas encore approuvée partout. La date officielle de reprise par UBS est désormais prévue au 30 juin.