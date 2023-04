Attentat à Paris en 1980 : L’unique accusé condamné en son absence à la perpétuité

La seule peine «envisageable»

Après trois semaines de débats et près de huit heures de délibéré, la cour d’assises spéciale de Paris a tranché entre les deux seules options possibles dans ce procès si singulier. «L’accusé est-il coupable ?». «Oui», a répondu la cour, qui a condamné l’universitaire libano-canadien de 69 ans à la peine maximale et décerné un mandat d’arrêt à son encontre.

L’accusation avait requis cette peine de perpétuité, la seule «envisageable» pour Hassan Diab, qui est selon elle, «sans aucun doute possible», l’auteur de cet attentat antisémite il y a près de 43 ans, et le seul mis en cause dans ce dossier, l’un des plus longs de l’antiterrorisme français. Sans surprise non plus, tant l’audience a été marquée par deux thèses antagonistes, la défense avait plaidé l’acquittement, demandant aux cinq magistrats professionnels «d’éviter une erreur judiciaire».