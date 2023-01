Etats-Unis: L’unité des policiers accusés d’avoir battu à mort Tyre Nichols démantelée

États-Unis : L’unité des policiers accusés d’avoir battu à mort Tyre Nichols démantelée

L’arrestation fatale de Tyre Nichols a relancé le débat sur les violences policières aux États-Unis où le souvenir de George Floyd, tué en 2020 par un policier blanc, reste vivace, avec le sentiment que les grandes manifestations qui avaient suivi n’ont rien réglé. Les cinq policiers noirs appartenaient à l’unité Scorpion de Memphis, qui a vu le jour en novembre 2021 dans le but de faire baisser le nombre d’activités illégales dans les quartiers sensibles en y déployant un plus grand nombre de policiers.

La famille de Tyre Nichols a salué cette décision via un communiqué de ses avocats, la jugeant «à la fois appropriée et proportionnelle à la mort tragique de Tyre Nichols, mais aussi «décente et juste pour tous les citoyens de Memphis». «Nous espérons que d’autres villes prendront des mesures similaires avec leurs unités de police (des quartiers difficiles) dans un avenir proche afin de commencer à générer une plus grande confiance dans leurs communautés», a ajouté la famille.

Les 5 policiers licenciés, inculpés pour meurtre et incarcérés

Scorpion, qui signifie Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods (Opération Crimes de Rue pour la Restauration de la Paix dans nos Quartiers), avait pour but de «réduire la violence armée, d’être visible dans les communautés et d’impacter la hausse de la criminalité», a-t-elle déclaré sur CNN.