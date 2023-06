Lausanne: L’unité spéciale a accueilli plus de 130 victimes de violence en un an

Toujours appeler la police

En termes de prévention, une campagne à l’intention des personnes auteures de violence domestique sera développée et la Ville de Lausanne continuera de soutenir toutes les initiatives visant à protéger les victimes, tel que le projet pilote de surveillance électronique des délinquants et des victimes potentielles. En cas d’urgence, il convient dans tous les cas d’appeler le 117, rappellent les autorités. La police de Lausanne interviendra afin d’interpeller des personnes auteures de violence et les déférer à la justice.