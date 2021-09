Cyberattaques : L’univers des rançonneurs informatiques est secoué

Sur les trois derniers mois, les attaques informatiques ont augmenté de manière moins importante que prévu. C’est peut-être un effet de la réaction américaine à ces piratages.

Ces affaires représentent désormais 85% des dossiers d’ attaques informatiques qu’il traite, contre 60% l’an dernier. Deux sociétés actives dans l’assistance aux entreprises frappées par une attaque, Wavestone et Varonis, constatent également une activité toujours très forte en 2021, avec un certain essoufflement très récemment.

Moins forte croissance

Ce léger ralentissement est peut-être à relier aux soubresauts qui ont agité le petit monde des rançonneurs informatiques ces derniers mois, alors que la réaction des États s’organise et devient plus vigoureuse.

Distribution de carburant perturbée

Côté judiciaire, les autorités commencent à marquer quelques points. En février par exemple, des membres du groupe Egregor ont été arrêtés en Ukraine, dans une opération impliquant les polices ukrainienne et française, et le FBI.

«Des perspectives d’interpellations»

«Nous sommes beaucoup plus dans le concret judiciairement parlant» qu’il y a encore deux ans, explique la colonelle Fabienne Lopez, la cheffe du C3N, le service spécialisé en enquêtes cyber de la gendarmerie nationale. «On cible des individus, on travaille avec d’autres pays» pour parvenir à des arrestations, et, «aujourd’hui, on a des perspectives d’interpellations» dans les prochains mois, ajoute-t-elle.