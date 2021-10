L’univers du porno comme vous ne l’avez jamais vu

À 19 ans, Bella débarque à Los Angeles avec pour ambition de devenir la nouvelle star du X. Entre espoirs, désillusions, nouvelles amitiés et mise en danger pour arriver à ses fins, la Suédoise découvre un monde impitoyable. Elle va tenter de trouver sa place, se chercher, tout en assumant ses choix.

Plongée superimmersive et réaliste dans les coulisses de l’industrie pornographique, «Pleasure» est un film sidérant, choc, subversif, qui captive rien que par son sujet. Ses couleurs et sa mise en scène archiléchée tranchent avec la noirceur et l’aspect glauque de certaines situations.