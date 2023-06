Neuchâtel: L’univers du Seigneur des anneaux dans une ancienne prison

Un nouvel espace d’exposition, de création et d’innovation autour des œuvres du dessinateur John Howe, et des imaginaires fantastiques verra le jour à Neuchâtel en 2025. Ce projet se concrétisera sur le site des anciennes prisons au cœur de la vieille ville. L’idée émane d’une collaboration entre les autorités cantonales et communales neuchâteloises, le Festival international du film fantastique (NIFFF) et de l’illustrateur du Seigneur des anneaux de Tolkien.