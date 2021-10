Genève - L’univers queer fait son cinéma

Une table ronde sur musique et trans­identité au cinéma et une rencontre pour les personnes qui s’interrogent sur la non-­binarité sont aussi au programme. Sans oublier la fête: en plus d’ateliers tatouages ou selfies érotiques, il y aura plusieurs concerts et DJ Set, et même un queeraoké. Mais d’abord, rendez-vous à la Gravière ce samedi 9 octobre pour la soirée d’ouverture!